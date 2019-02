Consejos para viajar en pareja, a propósito de San Valentín

Viajar permitir compartir momentos fuera de lo común que fortalecen o evidencian falencias importantes de la relación.

A propósito de San Valentín, el metabuscador Viajala entrega estos tips para que tu experiencia sea más enriquecedora

Acuerden el presupuesto desde antes:

El dinero nunca debería ser motivo de desacuerdo entre una pareja si el tema se habla abiertamente. Tal vez uno de los dos gane más dinero que el otro, en ese caso deberán acordar el % que cada uno cubrirá de los gastos, incluyendo: transporte, comidas, alojamiento y actividades. Hay quienes prefieren que todo sea por mitades. Lo importante es que todo quede claro.

Lo bueno es que hay opciones para todos los presupuestos, por ejemplo, l as rutas más buscadas por los ecuatorianos en Viajala varían mucho en precio promedio:

Guayaquil o Quito a Nueva York: USD 670

Quito a Guayaqui: USD 80

Guayaquil o Quito a Galápagos: USD 335

Quito a Cuenca: USD 120

Quito a Loja: USD 155

Guayaquil o Quito a Miami: USD 600

Quito a Bogotá: USD 300

Seleccionen el destino juntos

A menos de que sea una sorpresa, elegir el destino y las actividades a realizar debe ser una tarea colaborativa. Pueden hacer una lista de 10 destinos deseados y elegir según los gustos en común. Sin embargo, es importante resaltar que según datos del metabuscador de vuelos y hoteles, Viajala, las mujeres ecuatorianas son en un 70% las que buscan la información relacionada con viajes, 10% por encima del promedio del género en Latinoamérica

3.Planeen actividades que involucren trabajo en equipo:

Fortalezcan su vínculo creando memorias. La actividad que elijan, sea escalar montañas o incluso bucear, debe permitirles trabajar en equipo, apoyarse el uno al otro y darse ánimo. Es importante no reprochar al otro por no ir al mismo ritmo o por no lograr el objetivo.

No se excedan en las expectativas

Un viaje implica cierto nivel de estrés personal que eventualmente se manifestará con la pareja, especialmente porque te saca de tu zona de confort y exacerba tus falencias. Si no se sienten relajados y conectados todo el tiempo, esto no es necesariamente un síntoma de que algo anda mal en la relación, lo importante es que puedan tolerarse y disfrutar. Incluso, son válidos los momentos en soledad, no tienen que estar juntos las 24 horas del día.

