¡Atentos cinéfilos! Adelantan fecha de estreno de Venom 2

Venom: Let There Be Carnage se perfila como una de las grandes cintas para expandir el Sony’s Spiderman Universe. La película no solo es una de las más esperadas del 2021, sino que ha descartado temores de su postergación y ha decidido estrenarse antes de lo esperado.

Según el medio Hollywood Reporter, Venom 2 llegará a cines el próximo 01 de octubre; estaba previsto su estreno el 15 del mismo mes. Indicar que esta reprogramación aplica para Estados Unidos, por el momento.

¿Cuál es el motivo?

Aunque la pandemia no ha terminado, la reciente recaudación del film Shang-Chi de Marvel Studios ha animado a Sony ha lanzar antes su película. Es decir, estamos a casi tres semanas de ver a uno de los villanos más grande de los cómics

¿Qué nos espera?

Cletus Kasady tomará acción en Venom 2. Uno de los asesinos seriales más despiadados de Marvel se unirá al simbionte Carnage para desatar terror. Solo Eddie Brock se interpone en la barbarie que planea desatar este personaje.

A la par, se espera que otros personajes del Universo Sony ingresen. La franquicia ha señalado que con las cintas de Tom Holland se tomará en cuenta villanos del universo del arácnido para futuras cintas.

Se prevé que al final exista un cameo de Morbius, personas interpretado por Jared Leto. Su película en solitario llegará en enero del 2022, aunque si todo sale bien su fecha podría adelantarse.

