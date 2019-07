La revelación de Karol G sobre su relación con Anuel AA

Karol G fue la encargada de abrir los Premios Juventud en el Watsco Center de Miami. La noche del 18 de julio se realizó esta ceremonia. Es organizada por Univisión a los elegidos del mundo del entretenimiento tras votación.

La interpretación de la cantante fue muy emotiva, muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver en sus shows.

Getty

Aunque son “como el agua y el aceite”, Karol G asegura que se entiende muy bien con Anuel AA. Estas fueron sus palabras al recibir el premio "Couples That Fire Up My Feed (Parejas que Encienden las Redes)". De hecho, Anuel AA no dudó en decir frente a todos que Karol G es el amor de su vida.

Te dejamos el video de Anuel y Karol G



La paisa interpretó su nuevo tema 'Ocean' junto a ella cantó un coro de mujeres y fue acompañada por el piano.

Además, la cantante fue el centro de las miradas cuando llegó a la alfombra roja de los Premios Juventud por su sensual atuendo. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas con un pronunciado escote hasta el ombligo que dejaba al descubierto su esbelta figura.

La cantante de 'Mi cama' fue una de las protagonistas de esta gala, se coronó como una de las grandes triunfadoras. Se llevó dos estatuillas de las seis a las que aspiraba.