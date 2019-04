Anuel AA, tal vez no te guste ver este video de Karol G

Recientemente se ha desatado una polémica en el mundo del reguetón. Todo después de que Anuel AA enviara un mensaje que hacía referencia a Ivy Queen y Karol G. Ahora hay un video de su novia que empieza a viralizarse.

El puertorriqueño en su mensaje se refirió a la trayectoria de la 'Potra'. Además dijo que la 'reina del reguetón ahora es su novia. Ahí Ivy Queen envió su respuesta al cantante. Incluso ella mostró su molestar. Pues estas fueron las palabras del cantante:

Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la 'reina del reguetón'. Sin embargo, él mismo pidió luego que no se lo mal interprete