Avengers: Endgame: Últimas palabras de Tony Stark a Pepper ya fueron dichas en otro filme

La escena del tráiler de Avengers: Endgame, donde Tony Stark da sus últimas palabras marcó hasta el día de hoy a todos los fans de Marvel. El superhéores se dejó ver en un estado lamentable por estar varado en el espacio. Sin embargo, el mensaje que Iron Man le envía a Pepper Potts ya se habría dicho en otra película.

Iron Man manda un sentido mensaje a su amada, Pepper Potts: "Cuando me quede dormido, soñaré contigo. "Siempre se trató de ti", se puede escuchar al final de la grabación, dando a entender que el héroe tendrá un fatal final en Avengers: Endgame.

Esta famosa frase ya se la ha escuchado en una anterior película. Nadie se ha dado cuenta excepto un usuario de Reddit, que a partir de eso empezó a investigar para dar con la escena de la película que se estrenó hace 9 años. Pues sí, En Iron Man 2.

ony Stark en Avengers: Endgame / Captura de pantalla

En antigua escena, se ve a un joven Tony Stark hablando con Pepper Pottts, ya que había sido ascendida a CEO de Industrias Stark minutos antes. Después que Iron Man le mencione todo lo que ella puede lograr, Tony menciona la frase "It's you. It's always been you" (Siempre se trató de ti). , sonando a lo que dice en Avengers: Endgame.

Mira el video:

El nombre de Avengers: Engame lo puso Dr. Strange

Sin embargo, decir frases repetidas no es algo que Marvel hace al azar. La cinematográfica suele colocar varios "easter egg" en sus películas y mensajes subliminales. Tal es el caso del nombre de la próxima película, Avengers 4. La palabra Endgame fue mencionada por Doctor Strange.

Avengers: Engame se estrenará el próximo 27 de abril del 2019, cerrando así la fase tres del universo de Marvel.

