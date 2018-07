Efraín Ruales denuncia que Instagram eliminó su video con Nacho

Efraín Ruales denunció hoy a través de instastories que la red social le eliminó un video con Nacho. El clip, que dura un minuto es una parodia en la que el presentador simula ser una fan del artista venezolano.

Además, en el video Efraín, vestido de mujer, persigue a Nacho a todos lados. Casi al final del clip, aparece Nacho pidiendo a sus escoltas que saquen a la supuesta fan. Luego se observa como la"amiga" de la fanática desmaya al cantante y dice: "Qué casualidad que hoy te va a violar". El video tiene de fondo la nueva canción de nacho con Ozuna, 'Casualidad'.

"Me volvieron a borrar el video con Nacho. Así que ya no importa. Ya no lo voy a subir. Voy hacer otras cosas. Todavía me queda la duda de qué habrá sido", dice Ruales. Luego añade que :"Definitivamente el vestido de mujer no creo que haya sido. Videos así hay muchos. La palabra 'violar' la usé dos veces en videos anteriores. Y no me lo han borrado".