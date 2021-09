Uruguay vs Ecuador: EN VIVO, alineaciones, canales de transmisión

Uruguay vs Ecuador se enfrentan este jueves por la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas en el estadio Campeón del Siglo desde las 17:30 (hora Ecuador).

Ecuador no podrá contar con Junior Sornoza por tarjeta roja y con los lesionados Hernán Galíndez y Jhegson Méndez. Los tres no viajaron con la delegación a Montevideo. Por su parte, Uruguay no cuenta con Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Godín por lesión.

El once de Alfaro siempre es un misterio pues en sus ocho juegos de eliminatorias, el argentino no ha repetido una alineación. Incluso en la Copa América 2021.

Sin embargo, se conoció que el argentino estaría ensayando un tridente de ataque conformado con la novedad de Johan Julio. Mena en el centro y Enner Valencia.

Por otro lado, el DT de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, subrayó que desde la selección Celeste se trabaja sobre la postura que debe tener el equipo “como un todo y cada uno individualmente” para la obtención de resultados y aspectos como la actitud, psicológicos, confianza, respeto al rival y “no dar ningún partido por ganado” antes de jugarlo, además de las estrategias tácticas.

“Siempre ha habido la necesidad del equipo de que cuando atacamos y perdemos la pelota hacemos una presión inmediata, pero después el equipo se agrupa bien a partir de la línea central cuando nos llevan para atrás y ese es un punto fuerte”, aseveró.

Además, afirmó que Ecuador es “de lo mejor que hay“. “Creo que en algunos aspectos de juego es de lo mejor que hay en la eliminatoria. Por ejemplo, al enfrentar al equipo rival en posesión, tiene muy buenos movimientos colectivos para la presión sobre el rival, desde los delanteros hasta los defensores“, expresó durante una conferencia de prensa llevada a cabo de manera virtual.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Pedro Ortíz; Byron Castillo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Fernando Gaibor, Carlos Gruezo; Ángel Mena, Johan Julio y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Uruguay: Fernando Muslera; Ronald Araujo Nahitan Nández, José María Giménez y Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Brian Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez. DT: Óscar Washington Tabárez.

CANALES DE TRANSMISIÓN:

Ecuador: El Canal del Fútbol (aplicación y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable.

El Canal del Fútbol (aplicación y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable. Uruguay: VTV+.

HORA DEL PARTIDO:

Uruguay vs Ecuador se enfrentan desde las 17:30

