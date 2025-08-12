Lista de celulares que dejarán de ser compatibles con Waze

A partir de la próxima actualización, solo los equipos con Android 10 o versiones más recientes recibirán novedades, parches y mejoras de Waze. Cualquier teléfono o pantalla basada en Android 9.0 Pie o anterior quedará sin soporte de actualizaciones (podrán abrir la app, pero sin optimizaciones futuras).

Qué cambia y por qué

Alcance: Aplica a cualquier teléfono o dispositivo (incluidas algunas pantallas/units de auto) basado en Android 9.0 Pie o versiones anteriores .

En consecuencia, quienes mantengan equipos con Android 9 o inferior quedarán excluidos de futuras optimizaciones, aunque podrán continuar usando la aplicación en su estado actual.

La situación se desencadena tras varios reportes. Según el medio 9to5Google, algunos usuarios comenzaron a recibir advertencias en la versión beta de Waze notificando la finalización de la compatibilidad con Android 9.

Al día de hoy no existe una fecha establecida para el corte completo del servicio en dispositivos antiguos. Sin embargo, al privar de soporte a las versiones previas a Android 10, cualquier bug, vulnerabilidad o incompatibilidad futura no recibirá solución.

Los avisos en beta y la información filtrada en foros y portales especializados anticipan una transición gradual, que podría extenderse por varios meses. Aun así, la posibilidad de fallos de sincronización, reporte de eventos en tiempo real o errores será cada vez más latente para usuarios que no puedan actualizar su dispositivo.

Ejemplos populares que, de fábrica, quedaron en Android 8 o menos:

Samsung: Galaxy S7 / S7 Edge , series J3/J5 (2016) , A3/A5 (2016)

Galaxy , series , Motorola: Moto G5 / G5S

Huawei: P9 / P9 Lite , Y5/Y6 (generaciones antiguas)

, (generaciones antiguas) LG: G4 / G5 , K8/K10 (ediciones antiguas)

, (ediciones antiguas) Sony: Xperia X / X Compact

Android con Android 9 (Pie) (mínimo soportado, sin nuevas actualizaciones de Waze)

Samsung: Galaxy S8 / S8+ , Note 8 , algunos A8 (2018)

Galaxy , , algunos Motorola: Moto G6 / G6 Play / G6 Plus

LG: G6 , V30

, Huawei: P10 / P10 Lite

Xiaomi: Mi 6

Nokia: Nokia 6 (2017)

La compatibilidad exacta puede variar por región/operador. Si tu modelo recibió una ROM oficial a Android 10 o superior, seguirá al día.