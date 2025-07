La nueva actualización de ChatGPT que pone en jaque a la humanidad

(SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

El 17 de julio de 2025, OpenAI lanzó el modo agente de ChatGPT, que transforma al chatbot en un asistente virtual capaz de pensar, planificar acciones y actuar por el usuario mediante un “ordenador virtual”, integrando navegación web, ejecución de código, acceso a APIs como Gmail y Google Calendar, todo bajo supervisión.

Este avance posiciona a ChatGPT como un asistente autónomo que va más allá de la conversación al realizar tareas complejas con 92 % de eficacia en tareas cotidianas.

¿Desde cuándo está disponible el modo agente y en qué planes de suscripción se puede usar?

El nuevo ChatGPT Agent combina herramientas de Operator y Deep Research para navegar, investigar, automatizar planificaciones, compras, creación de presentaciones e interacción con múltiples apps

Opera dentro de una interfaz de entorno seguro—un sistema virtual controlado—y solicita autorización del usuario antes de ejecutar cualquier acción crítica, como enviar correos o hacer transacciones.

Disponibilidad: ¿quién puede usarlo?

El modo agente ya está disponible desde el 17 de julio para suscriptores de ChatGPT Pro, Plus y Teams (no en la UE) El acceso gratuito no incluye esta capacidad, y OpenAI subrayó que los usuarios conservan control total, pudiendo detener el agente o controlar permisos en cualquier momento .

Repercusiones en redes y pensamiento geek‑tech

En X, TikTok, Instagram y foros geek‑tech como Reddit, ya circulan demostraciones: el agente planifica desayunos, gestiona calendarios y busca hoteles, generando entusiasmo y debates sobre privacidad y seguridad de datos. Expertos destacan que este paso marca la evolución hacia IA agente, donde el asistente actúa por el usuario, no solo conversa .

Limitaciones y consideraciones éticas

OpenAI ha limitado acciones de alto riesgo—como transferencias bancarias—y aseguró que el agente pide permiso antes de tareas sensibles.

Aun así, sigue siendo experimental y apto para usuarios que prefieren delegar tareas sin perder supervisión humana.