Nintendo Switch 2: lo último que se conoce sobre la consola portatil

Con el lanzamiento confirmado para el 5 de junio de 2025, la Nintendo Switch 2 promete revolucionar la experiencia portátil con mejoras que los jugadores venían pidiendo desde hace años. Una de las más destacadas será la carga automática de capturas de pantalla y videos desde la consola hacia la nube, accesibles desde la app móvil oficial.

Carga automática de capturas a la nube

La función, ya disponible en la nueva versión de la Nintendo Switch App, permite que las últimas 100 capturas o videos se sincronicen automáticamente con la aplicación para móviles. Estarán disponibles por 30 días y podrán descargarse de forma manual para conservarse permanentemente.

Esta herramienta no requiere una suscripción paga a Nintendo Switch Online: basta con tener una cuenta gratuita de Nintendo para utilizarla. Se espera que esta función mejore notablemente el proceso de compartir contenido en redes sociales o archivarlo fuera de la consola.

Zelda Notes y Nintendo Today: funciones exclusivas y agenda gamer

Otra novedad es Zelda Notes, una herramienta pensada exclusivamente para títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Esta función permitirá acceder a logros, navegación por voz hacia ubicaciones marcadas y contenido narrativo adicional, lo que enriquecerá la experiencia de exploración en Hyrule.

En paralelo, la app móvil integrará Nintendo Today, un sistema de calendario que sincroniza eventos de juegos con el dispositivo del usuario, permite guardar contenido favorito y aplicar filtros para mantenerse actualizado con las noticias más relevantes del mundo Nintendo.

Almacenamiento: ¿cuánto espacio queda libre para el usuario?

La Nintendo Switch 2 contará con 256 GB de almacenamiento interno, de los cuales estarán disponibles para el usuario 249 GB, según confirmó la propia compañía. Los 7 GB restantes están reservados para el sistema operativo y funciones esenciales, lo que representa un aprovechamiento superior al de consolas anteriores.

Batería: duración estimada

La consola integrará una batería de 5,220 mAh, que ofrecerá entre 2 y 6.5 horas de autonomía, dependiendo de los juegos y el uso que se le dé. Aunque se mantiene dentro de los márgenes del modelo original, este rango es inferior al de la versión OLED, que podía alcanzar hasta 9 horas en condiciones óptimas.

Una consola pensada para el jugador moderno

Nintendo apuesta fuerte con su próxima consola híbrida. Las mejoras en usabilidad, como el auto-upload de contenido, y las funciones inteligentes de su aplicación móvil, se alinean con las exigencias tecnológicas de los usuarios actuales. A esto se suma un sistema optimizado de almacenamiento, una experiencia ampliada para títulos clave, y un ecosistema móvil que cada vez se integra más con la consola.

La Nintendo Switch 2 no solo busca mantener su base de usuarios, sino también competir con los estándares modernos del entretenimiento portátil.