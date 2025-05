¿La última Xbox? Microsoft podría decir adiós a las consolas tradicionales

Microsoft podría estar preparando su última consola de videojuegos tal como las conocemos. La próxima Xbox, cuyo nombre provisional es Xbox Next, no sería solo una evolución técnica, sino una reinvención completa del modelo tradicional de hardware. Todo apunta a que el futuro de la marca no estaría en una “caja”, sino en un ecosistema multiplataforma capaz de convertir cualquier dispositivo en una experiencia Xbox.

Un nuevo concepto de consola

La próxima Xbox estaría diseñada como un sistema híbrido entre consola y PC, con una profunda integración con Windows. Este modelo permitiría a los usuarios acceder no solo a la tienda Xbox, sino también a plataformas como Steam o Epic Games Store, ampliando considerablemente la biblioteca de juegos disponibles.

Esta compatibilidad haría posible ejecutar incluso títulos que fueron exclusivos de PlayStation, como parte de una estrategia que busca romper las barreras entre plataformas y reforzar la presencia de Microsoft en el mercado.

Más que una consola: un ecosistema

Lejos de centrarse solo en una consola de sobremesa, Microsoft también estaría desarrollando dispositivos portátiles que combinen lo mejor de Xbox y Windows. Inspirados en el éxito de modelos como Steam Deck, estos dispositivos ofrecerían una experiencia de juego de alta calidad desde cualquier lugar.

El objetivo es claro, convertir cada pantalla en una Xbox, reforzando el enfoque hacia el juego en la nube, el Game Pass y la posibilidad de jugar sin importar el dispositivo.

Un lanzamiento con fecha simbólica

Aunque Microsoft no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento, diversos rumores apuntan a 2026, coincidiendo con el 25.º aniversario de Xbox y de la saga Halo. Sería un momento simbólico para lanzar una consola que redefine el concepto de hardware de videojuegos y que, según analistas, podría ser la última de su tipo.

Xbox Series S y Xbox Series X Microsoft

Este cambio no representa una retirada del mercado, sino una apuesta estratégica por liderar el futuro del gaming mediante soluciones integradas, flexibles y centradas en el jugador.

El futuro de Xbox no está en una caja

Microsoft parece estar diciendo adiós al modelo tradicional de consolas para dar paso a una plataforma digital expansiva, accesible desde cualquier dispositivo. La siguiente generación no estaría atada al hardware, sino a una experiencia de juego universal que cruza fronteras y sistemas operativos.

Si Xbox Next es efectivamente la última consola física, lo será no por rendición, sino por evolución. Microsoft no abandona las consolas, las transforma.