Monederos físicos de Bitcoin acaban de cumplir 10 años

Hace diez años, el lanzamiento del Trezor Model One, el primer monedero de hardware comercialmente disponible de Bitcoin, cambió el panorama de la custodia de criptomonedas, estableciendo un nuevo estándar de seguridad que ha sido seguido por numerosos competidores en una industria que ahora es altamente competitiva.

PUBLICIDAD

¿Cómo surgió la idea los monederos de hardware?

En 2011, durante la primera conferencia de Bitcoin, en Praga, los pioneros del proyecto se dieron cuenta de que, aunque muchos usuarios comprendían el potencial de Bitcoin, carecían de las habilidades técnicas necesarias para asegurar adecuadamente sus fondos, entonces crearon dispositivos en 3D.

Estos prototipos, impresos en 3D, representaron los primeros intentos de crear un monedero de hardware dedicado, una solución que, hasta entonces, no existía en el mercado.

Superó todas las expectativas

Cuando se lanzó el Trezor Model One (entonces conocido como Trezor Classic), el mercado objetivo era relativamente pequeño. Sus creadores esperaban que la demanda fuera limitada a unos pocos cientos de personas dentro de la comunidad de Bitcoin, principalmente, aquellos que participaban en el foro Bitcoin Talk; sin embargo, la respuesta del mercado superó con creces sus expectativas.

Cuando se lanzó por primera vez, el Model One como Trezor Classic, se vendía a 1 BTC y había una versión Metallic disponible por 3 BTC. Según los estándares actuales, estos dispositivos costarían decenas de miles de dólares. Sin embargo, en ese momento, los dispositivos costaban entre US $100 y US$ 300 al valor de ese momento.

Este precio, aunque elevado para los estándares de la época, reflejaba el valor que los usuarios de Bitcoin veían en tener una solución segura y confiable para el almacenamiento de sus activos.

El Impacto de Trezor y la Evolución de los Monederos de Hardware

Trezor ha mantenido un fuerte compromiso con los estándares de código abierto y la interoperabilidad, lo que ha allanado el camino para otros monederos de hardware.

PUBLICIDAD

El éxito de Trezor también ha inspirado la aparición de otros actores en la industria de los monederos de hardware, como Ledger, SafePal, Keystone y Coldcard.

En efecto, Charles Guillemet, director de tecnología de Ledger, asegura que los dispositivos de la empresa ahora aseguran más del 20% del mercado total de criptomonedas. Además, se espera que la industria de los monederos de hardware alcance un valor de US $16.000 millones para 2029, lo que subraya la creciente demanda de soluciones de almacenamiento seguro en un entorno regulatorio cada vez más complejo.

Desafíos

A medida que los monederos de hardware continúan evolucionando, también enfrentan nuevos desafíos, tales como el aumento del escrutinio regulatorio. Veronica Wong, CEO y cofundadora de SafePal, señaló recientemente que los monederos de hardware han pasado de ser dispositivos complejos para usuarios avanzados a soluciones más accesibles para la adopción general.

La evolución de los monederos de hardware también está impulsada por innovaciones como la abstracción de cuentas y el cómputo multiparte, que se espera simplifiquen aún más la experiencia del usuario, haciendo que las criptomonedas sean más accesibles sin comprometer la seguridad.