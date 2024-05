Alerta de privacidad: Cómo saber si tu webcam está siendo hackeada

Actualmente, las webcams o cámaras web se han vuelto un imprescindible. Durante la pandemia del Covid-19 nos acostumbramos a tener citas virtuales, trabajar remoto y también asistir a clases por medio de una plataforma, internet, una cámara y un micrófono. Y cómo no, esta costumbre llegó para quedarse, siendo millones las personas y profesionales que día a día utilizan estos aparatos ligados a sus computadoras. ¿El problema? A veces olvidamos tomar las medidas de ciberseguridad necesarias para resguardarnos.

Y es que los hackers y ciberdelincuentes abundan en la web, y que espíen nuestras cámaras es algo mucho más real de lo que podríamos pensar. Por medio de técnicas avanzadas como el phishing y los malwares , estos criminales aprovechan cualquier vulnerabilidad para robar nuestra información.

Cámara web Foto genérica / Unsplash

¿Cómo saber si mi cámara está siendo hackeada?

Tal como siempre repetimos, lo fundamental al volvernos usuarios constantes del internet es ser sujetos educados. Por eso, hoy les compartimos algunas señales que podrían alertar que una cámara está siendo interceptada por personas desconocidas.

Aquello puede ocurrir tanto en dispositivos con sistema operativo Windows como Mac, y una de las primeras señales que nos podrían alertar es que la cámara ya esté en uso cuando intentamos activarla , sin tener otras aplicaciones o páginas abiertas que la estén usando. Eso claramente podría indicar que hay un hacker detrás de su control.

Por otro lado, si ves que la luz de tu webcam se enciende sin razón aparente , también es probable que alguien esté accediendo a ella sin tu permiso. Otro indicador preocupante puede ser encontrar archivos en tu computadora que no recuerdas haber creado , como fotos o videos, por lo que siempre debes estar atento a cualquier actividad inusual en el Administrador de Tareas.

En paralelo, es recomendable revisar qué aplicaciones tienen permiso para usar tu webcam . Si descubres aplicaciones que no reconoces o que no recuerdas haber autorizado, nuevamente es posible que tu seguridad esté en riesgo. Del mismo modo, si tu ordenador comienza a comportarse de manera extraña , como estar más lento, sufrir cierres inesperados o la instalación de programas sin tu consentimiento, podría estar infectado con algún software malicioso que es capaz de acceder a tu webcam.

Finalmente, es necesario destacar que si ocurren cambios inexplicables en la configuración de tu cámara , como ajustes en la calidad del video o la ubicación de almacenamiento de los archivos, puede ser otra señal de que algo no está bien y que es hora de tomar medidas.

¿Qué hacer si te encuentras con alguno de estos síntomas?

En primer lugar, para protegerte de los hackers debes siempre considerar desactivar la webcam cuando no la estés usando , junto con ser proactivo en saber qué aplicaciones tienen los permisos para acceder a ella. De esa forma no habrá lugar para sospechas infundadas o erróneas.

En paralelo, siempre es recomendable tener el s oftware de seguridad o antivirus del ordenador actualizado , con el objetivo de realizar análisis periódicos y elimina cualquier programa o aplicación que pueda levantar sospechas.

Pero si la sospecha ya es definitiva, no deberías perder ni un segundo más. Parte cambiando tus contraseñas y realizando un escaneo completo de tu sistema con herramientas de seguridad confiables. También puedes cubrir físicamente tu webcam o desconectarla cuando no esté en uso para así aportar una capa adicional de seguridad y prevenir cualquier acceso visual no autorizado.