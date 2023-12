¿Por qué me etiquetan en TikTok personas desconocidas y cómo evitarlo?

Recientemente varios usuarios de TikTok han denunciado que personas desconocidas los etiquetan en varias publicaciones con ofertas laborales de medio tiempo y te piden que hagas clic en el enlace de la descripción, mucho ojo que se puede tratar de estafas.

Al revisar sus perfiles, tienen fotos de mujeres adultas para crear una apariencia “confiable”, pero con pocas personas seguidas y seguidores. También tienen mensajes como: “La traducción de usar el teléfono para trabajar desde casa y completar tareas”, “Ganar dinero fácilmente y crecer con excelentes compañeros. ¡Solo en nuestra plataforma de trabajo a tiempo parcial!”.

Personas desconocidas te etiquetan en TikTok (Captura de pantalla)

De acuerdo a Paco Web, influencer que se dedica a testear diferentes aplicaciones de internet para descartar que tengan virus explicó que se trata de spam. “Lo único que quieren es que te metas a su WhatsApp y te van a ofrecer el típico ‘te doy un dinerito’ por meterte a darle like y seguir algunas páginas en YouTube... no te metas ahí”.

Aclaró que el hecho que te hayan etiquetado no quiere decir que te van a investigar o a robar si ves el video y obvio que no les sigas en juego. “Por meterte a su perfil no te pasa nada hasta que interactúas con ellos en WhatsApp”.

¿Qué hacer para que ya no te etiqueten?