Inteligencia Artificial: Estas son 5 cosas que quizás no sabías

Desde que la Inteligencia Artificial (IA) llegó a la vida del ser humano, son muchas las personas que han buscado aclarar dudas sobre su funcionamiento o beneficios que conlleva utilizarla.

Sin embargo, no siempre es fácil distinguir los hechos de la ficción o encontrar explicaciones que sean fáciles de entender. Por esta razón, ‘Oxford Internet Institute’ se asoció con Google para crear el proyecto The A to Z of AI . Se trata de una serie de simples explicaciones entorno a la IA , con el fin de ayudar a cualquiera a comprender cómo funciona y cómo está cambiando el mundo que nos rodea.

A continuación, te dejamos 5 cosas que probablemente no sabías de IA.

1. La Inteligencia Artificial ya está en nuestra vida cotidiana

Lo más probable es que ya has interactuado con la IA sin siquiera darte cuenta. Por ejemplo, si has estado frente alguna de estas situaciones, la Inteligencia Artificial te ayudó:

- Al buscar una imagen específica en Google Photos

- Le preguntaste a una bocina inteligente sobre el clima

- Te ha guiado el GPS de tu automóvil

Son ejemplos que quizás parezcan obvios, pero la IA también está ayudando a resolver algunos desafíos globales más grandes. Por ejemplo, hay aplicaciones que usan esta inteligencia para ayudar a los agricultores a identificar problemas con los cultivos.

Auscultación de las características superficiales de los pavimentos en Dubai.

Con ayuda de una inteligencia artificial.



(Parece un texturómetro láser convencional, pero "hormonado".) pic.twitter.com/DiK3kgeL14 — Nao Casanova (@NaoCasanova) July 12, 2023

Y ahora hay sistemas que pueden examinar la información del tráfico en toda la ciudad en tiempo real para ayudar a las personas a planificar eficientemente sus rutas de conducción.

2. La IA se está utilizando para ayudar a abordar la crisis climática global

La Inteligencia Artificial ofrece la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones, una ayuda invaluable cuando se trata del cambio climático.

Un ejemplo es que los sistemas impulsados por IA que ayudan a las personas a regular la cantidad de energía que usan apagando la calefacción y las luces cuando salen de la casa

3. La Inteligencia Artificial aprende de ejemplos en el mundo real

Del mismo modo que un niño aprende a través de ejemplos, lo mismo ocurre con los algoritmos de aprendizaje automático. Y eso es lo que son los conjuntos de datos: grandes colecciones de ejemplos, como datos meteorológicos, fotos o música, que podemos usar para entrenar IA.

Los profesores universitarios cada vez piden más a los alumnos que presenten sus trabajos a mano como medida contra el creciente uso de redes neuronales…



Parece que algunos estudiantes siempre van dos pasos por delante 😅#InteligenciaArtificial #ai #chatgpt pic.twitter.com/YpA8v9VlrA — David Zaldumbide 🚀 (@davidavidu) July 11, 2023

Los equipos de diseño de IA a menudo comparten conjuntos de datos en beneficio de la comunidad científica más amplia, lo que facilita la colaboración y el desarrollo de la investigación de los demás.

4. Puede ayudar a detectar contenido falso en la red digital

Los “Deepfakes” son imágenes, discursos, música o videos generados por IA que parecen reales. Trabajan estudiando imágenes o audio existentes en el mundo real, mapeándolos en detalle y luego manipulándolos para crear obras de ficción que son desconcertantemente reales.

Sin embargo, a menudo hay algunos signos reveladores que los distinguen de la realidad; en un video falso, las voces pueden sonar un poco robóticas o los personajes pueden parpadear menos o repetir sus gestos con las manos. La IA puede ayudar a detectar estas inconsistencias.

Pesticida y herbicida basados en inteligencia artificial y láser.

Sin sustancias químicas.pic.twitter.com/H70OUMZzbI — Cerebro Digital (@digitalcerebro) July 6, 2023

5. Es imposible enseñar a la IA lo que significa ser humano

Por muy inteligente que sea la Inteligencia Artificial, no podrá entender todo lo que los humanos son en sí mismos. De hecho, se podría proporcionar a un sistema de IA todos los datos del mundo y aún así no reflejaría ni comprendería a todos los seres humanos del planeta.

Esto se debe a que el ser humano es muy complejo y multidimensional. Por lo tanto, se encuentran fuera de los datos que usan las máquinas para dar sentido a las cosas. Los sistemas de IA están entrenados y guiados por humanos. Y depende de cada persona elegir cómo interactuar con los sistemas de inteligencia artificial y qué información se siente cómoda compartiendo.