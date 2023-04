Extrema advertencia sobre la inteligencia artificial: experto indicó qué pasará con la humanidad

El avance de la inteligencia artificial no solo ha preocupado a las personas por perder, en un futuro, sus espacios de trabajo. Actualmente, grandes expertos han comenzado a replantear un futuro más distópico e incluso pegado a la ciencia ficción.

“Pausar los desarrollos de inteligencia artificial no es suficiente, necesitamos frenarlos por completo” es el título que Eliezer Yudkowsky (responsable del Machine Intelligence Research Institute), colocó en un artículo de la revista TIME. El experto hace referencia a que una breve pausa de seis meses para elaborar planes de control no son suficientes.

La inteligencia artificial causa temor en especialistas Fotografía tomada de Getty (Yuichiro Chino/Getty Images)

El especialista plantea que este tiempo es poco para enfrentar la amenazas de esta nueva tecnología. “No estamos preparados. No estamos en el camino de estar significativamente más preparados a corto plazo. Si seguimos así todos moriremos, incluyendo a niños que no eligieron esto y que no hicieron nada malo”, remató Yudkowsky.

Para él, actualmente no podemos calcular cuándo ocurrirá un escenario donde esta tecnología desarrolle un sistema propio donde los humanos no estén contemplados. “Sería como si el siglo XI intentará batallar contra el siglo XXI”, vaticinó.

La inteligencia artificial causa temor en especialistas Getty (piranka/Getty Images)

Por su parte, Sam Altman, director de Open AI, reconoció que tiene un poco de miedo. Aunque, “habrá momentos aterradso a medida que se avance las ventajas pueden ser tan asombrosas que bien merece superar los grandes retos para llegar hasta allí”.

“Tenemos que tener cuidado. Creo que la gente debería estar feliz con el hecho de que estemos un poco aterrorizados con esto”, había comentado Altman en una entrevista con ABC News.

La inteligencia artificial causa temor en especialistas FOTOGRAFÍA TOMADA DE GETTY (Yuichiro Chino/Getty Images)