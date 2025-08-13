VIDEO: Así logró la Patrulla Fronteriza detener a un migrante armado con machete

Un migrante mexicano recién llegado a Estados Unidos fue detenido en Los Ángeles por la Patrulla Fronteriza (USBP) después de haber sido reportado por varios robos en la ciudad.

Migrante mexicano detenido Migrante mexicano detenido (Captura de pantalla)

Intento de huida con machete

Al ser sorprendido por los agentes, el hombre portaba un machete y trató de escapar. Sin embargo, metros más adelante otra patrulla lo interceptó y finalmente logró aprehenderlo.

USBP arresta a migrante mexicano buscado por robos tras amenazar con machete USBP arresta a migrante mexicano buscado por robos tras amenazar con machete (Captura de pantalla)

Tecnología clave para la captura

Michael W. Banks, jefe de la USBP, explicó que la identificación del sujeto se realizó mediante reconocimiento facial y fotos del lugar de los hechos, mientras los agentes apoyaban al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En un video publicado por Banks se observa que el hombre intentó huir corriendo y en bicicleta. Un agente descendió de su vehículo y, con el apoyo de otros autos, lo inmovilizó, lo esposó y lo trasladó a otra unidad.

