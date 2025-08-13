VIDEO: Así logró la Patrulla Fronteriza detener a un migrante armado con machete

Un migrante mexicano recién llegado a Estados Unidos fue detenido en Los Ángeles por la Patrulla Fronteriza (USBP) después de haber sido reportado por varios robos en la ciudad.
Intento de huida con machete
Al ser sorprendido por los agentes, el hombre portaba un machete y trató de escapar. Sin embargo, metros más adelante otra patrulla lo interceptó y finalmente logró aprehenderlo.
Tecnología clave para la captura
Michael W. Banks, jefe de la USBP, explicó que la identificación del sujeto se realizó mediante reconocimiento facial y fotos del lugar de los hechos, mientras los agentes apoyaban al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En un video publicado por Banks se observa que el hombre intentó huir corriendo y en bicicleta. Un agente descendió de su vehículo y, con el apoyo de otros autos, lo inmovilizó, lo esposó y lo trasladó a otra unidad.
