SRI prolonga fecha límite para presentar declaraciones por problemas técnicos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) reportó un incidente tecnológico el martes 12 de agosto, ocasionado por una alta demanda, que saturó su plataforma de declaraciones. Como resultado, numerosos contribuyentes quedaron horas frente al computador sin poder completar sus trámites.

SRI Usuarios denunciaron en redes la caída del sistema del SRI el 12 de agosto, lo que impidió realizar declaraciones tributarias a tiempo. (Cortesía)

Redes exigen solución inmediata y extensión de plazo

La disrupción generó olas de reclamos en redes sociales. Ante esto, el SRI anunció que extenderá el plazo para las obligaciones tributarias que vencían ese día, y en las próximas horas publicará una resolución oficial con la nueva fecha límite.

El pasado lunes 10 de agosto fue feriado, lo que concentró los trámites en el 12, multiplicando la carga operativa.

La medida de prórroga busca facilitar la declaración mensual del IVA del 15 %, usado por profesionales que operan bajo ese régimen en agosto de 2025.

