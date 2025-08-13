¿Qué establece el nuevo reglamento de pensiones y matrículas en instituciones particulares y fiscomisionales?

Regreso a Clases en la Sierra

El Ministerio de Educación de Ecuador ha emitido el Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2025-00030-A, que introduce nuevas disposiciones sobre matrículas y pensiones en instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Este reglamento, vigente desde el 5 de agosto de 2025, reemplaza al acuerdo anterior de 2021 y marca un cambio importante en la regulación educativa del país.

¿Qué cambia desde el ciclo 2025-2026?

A partir del nuevo año lectivo, las instituciones deberán respetar estas nuevas disposiciones:

Año lectivo 2025 – 2026, que está por iniciar

Las familias pueden adquirir estos productos en el lugar de su preferencia. No se puede exigir compras dentro de la institución ni direccionarlas a proveedores específicos.



Si hay cambio de uniforme, será obligatorio solo para estudiantes nuevos. Los actuales pueden seguir usando el uniforme anterior.

A partir del año lectivo 2026-2027

El valor total de los uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no deberá exceder el monto correspondiente al décimo cuarto sueldo.

Cambios proyectados para el 2026-2027

Desde el siguiente año escolar, se aplicará un tope económico a los gastos escolares adicionales:

El valor total de uniformes, útiles, textos y plataformas digitales no podrá exceder el monto correspondiente al décimo cuarto sueldo. Esta medida busca aliviar la carga económica de las familias y fomentar una educación más inclusiva.

¿Qué disposiciones se mantienen?

Aunque hay cambios importantes, el nuevo reglamento conserva ciertos principios clave:

Control de costos : Se mantiene la regulación sobre cómo las instituciones pueden fijar o incrementar los valores de matrícula y pensión, especialmente cuando hay nuevas inversiones en infraestructura, tecnología o mejoras académicas.

: Se mantiene la regulación sobre cómo las instituciones pueden fijar o incrementar los valores de matrícula y pensión, especialmente cuando hay nuevas inversiones en infraestructura, tecnología o mejoras académicas. Transparencia obligatoria : Las escuelas deben publicar durante todo el año lectivo información clara sobre misión, visión, pensiones, matrículas, materiales escolares, uniformes y servicios adicionales.

: Las escuelas deben publicar durante todo el año lectivo información clara sobre misión, visión, pensiones, matrículas, materiales escolares, uniformes y servicios adicionales. Sostenibilidad del empleo docente: El aumento de valores debe estar justificado también por la necesidad de mantener condiciones laborales adecuadas para el personal educativo.

¿Cómo denunciar irregularidades?

Las familias que detecten incumplimientos pueden presentar denuncias a través de estos canales oficiales: