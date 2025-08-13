¡Por una moneda!: Joven es asesinado por un hombre en situación de calle en Colombia - Fuente: Video de X

Un trágico hecho ha sacudido a la comunidad de Itagüí, Antioquia, luego de que un joven de 19 años fuera asesinado por un hombre en situación de calle tras negarse a darle limosna.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El crimen tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas en el barrio Villa Paula, cuando Esteban Yepes Palacio paseaba con su perro frente a una veterinaria.

Un hombre, de aproximadamente 70 años, se le acercó para pedirle una moneda. Ante la negativa del joven, el agresor regresó repentinamente, lo apuñaló en el costado derecho del cuello y huyó del lugar.

Esteban intentó correr por ayuda, liberó a su mascota y trató de seguir al atacante, pero colapsó en la vía pública y falleció minutos después.

Captura del agresor

Gracias al sistema de videovigilancia local, las autoridades activaron un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y la Secretaría de Seguridad de Itagüí.

El seguimiento a las cámaras permitió determinar que el agresor huyó hacia el municipio de Envigado, donde fue capturado una hora más tarde, en el sector Peldar, cerca del Puente Fundadores.

La cuenta Guardianes Antioquia Oficial informó en la red social X:

“Anunciamos que el sujeto que presuntamente causó la muerte del adolescente ya fue capturado por el Ejército Nacional y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en el municipio de Envigado”.

Testimonio del padre de la víctima

Según relató Sergio Yepes, padre de la víctima, Esteban había salido de una clase de inglés y decidió pasear a su perro, como solía hacerlo todos los días.

“Ya estaba presentando una hoja de vida para encontrar trabajo relacionado con el inglés y así ayudar a financiar sus estudios en administración de empresas”, contó conmovido su padre.

El joven se había graduado recientemente del Colegio El Rosario de Itagüí y soñaba con ingresar a la universidad. Su muerte ha generado una profunda indignación en la comunidad y piden a las autoridades que se haga justicia frente al hecho.