Pareja es detenida tras golpearse frente a sus hijos pequeños en Ambato

Una discusión familiar terminó con una pareja en prisión, luego de que se acusaran mutuamente de agresión física frente a sus dos hijos menores, de 3 años y 9 meses. El hecho ocurrió en una vivienda del sur de Ambato y fue judicializado este lunes 11 de agosto de 2025.

El llamado de auxilio

La alerta se registró a través del ECU 911, lo que movilizó a la Policía Nacional hasta el domicilio.

En el lugar, los agentes encontraron a una mujer de 29 años, quien denunció que su pareja, de 27, la habría agredido con golpes e insultos durante una fuerte discusión.

El hombre, por su parte, aseguró que también fue víctima de agresiones por parte de la mujer, presentando lesiones visibles.

Arresto y custodia de los menores

Ambos fueron detenidos y trasladados al Hospital Municipal Nuestra Señora de La Merced para recibir atención médica.

Mientras tanto, los niños quedaron bajo custodia de la Dinapen hasta que una familiar acudió a retirarlos, garantizando así su seguridad.

El caso reaviva la preocupación por la violencia intrafamiliar y sus consecuencias en la infancia, un problema que sigue en aumento en varias ciudades del país.