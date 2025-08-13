Pareja de influencers muere en trágico accidente tras una vida dedicada a viajar

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, ambos de 31 años, habían dedicado los últimos años a recorrer el mundo juntos. Su cuenta en redes documentaba aventuras en 17 países, desde playas paradisíacas hasta rutas de montaña.

Su estilo auténtico y la complicidad que mostraban en cada publicación les había ganado una comunidad de seguidores que se contaba por miles.

Mueren Stacey Tourout y Matthew Yeomans, influencers que viajaron por 17 países

El trágico accidente

La pareja murió en un accidente de tránsito ocurrido esta semana en las montañas de la Columbia Británica. La noticia conmocionó a sus seguidores y a la comunidad viajera global, que ha inundado sus redes con mensajes de condolencias y recuerdos.

“Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout quieren informar que los perdimos a ambos de forma trágica al sucumbir a las lesiones en un accidente todoterreno el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de Columbia Británica que tanto amaban”, decía el comunicado compartido a través de Facebook.

Se conoce que la pareja perdió el control de su vehículo, que se precipitó por una pendiente de aproximadamente 200 metros.

Un legado digital que trasciende

En sus plataformas, Stacey y Matthew compartían no solo destinos, sino también reflexiones sobre la vida en pareja, consejos para viajeros y contenido que promovía el respeto cultural y el turismo responsable.Su lema, repetido en varios de sus videos, era: “El mundo es demasiado grande para quedarse en un solo lugar”.

17 países, miles de historias

Entre los lugares que visitaron figuran Indonesia, Japón, Italia, Islandia, México, Perú y Grecia, siempre buscando experiencias fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

Sus seguidores recuerdan especialmente una serie de publicaciones desde Islandia, donde acamparon bajo la aurora boreal, y un recorrido por la costa amalfitana en scooter.

Reacciones y despedida

Amigos, familiares y seguidores han expresado su dolor en redes. Algunos de los mensajes más compartidos destacan la capacidad de la pareja para inspirar a otros a vivir con intensidad y curiosidad.“Gracias por mostrarnos que el amor y la aventura pueden ir de la mano”, escribió una seguidora.