¿Negligencia médica?: Se sometió a un cirugía estética y falleció en el procedimiento

¿Negligencia medica?: Se sometió a un cirugía estética y falleció en el procedimiento - Fuente: redes sociales

Una joven identificada como Jaqueline Yamileth Briones, de 25 años, falleció el martes 12 de agosto mientras se sometía a una cirugía estética en una clínica ubicada en Monterrey, México.

¿Qué ocurrió durante la operación?

Según versiones preliminares, la joven se practicaba una presunta lipoescultura, intervención que ella misma costeó tras vender su vehículo particular.

Durante la intervención quirúrgica Jaqueline sufrió una fuerte hemorragia. En medio del procedimiento, el médico a cargo habría abandonado la sala, y fue el anestesiólogo quien la trasladó de emergencia al Hospital Universitario. Allí fue ingresada y atendida, pero pocos minutos después fue declarada sin vida.

Familia exige respuestas

Familiares de Jaqueline, aseguraron que ella no padecía ninguna enfermedad preexistente que pudieran ponerla en riesgo durante una cirugía de este tipo.

“Ella no tenía antecedentes médicos. Estaba sana”, indicaron los allegados a medios locales.

Investigación en curso

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que el caso ya está siendo investigado como posible negligencia médica. También se analiza la legalidad y funcionamiento de la clínica donde se realizó el procedimiento.

“Se están haciendo las diligencias primarias y, una vez finalizadas, se informará de forma oficial. Se pretende hacer un cateo en el lugar para obtener datos de prueba que permitan esclarecer lo ocurrido”, detalló el fiscal.

Hasta el momento no hay personas detenidas, y las autoridades informaron que no existen antecedentes similares en esa clínica. Sin embargo familiares exigen justicia y que se sancione a los responsables.