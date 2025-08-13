¿Los pasajes de avión en Ecuador costarían más por eliminación de subsidio?

El Gobierno eliminó el subsidio al combustible Jet A1, mismo que es usado por aviones y que se comercializa en terminales como Manta, Cuenca, Loja y Santa Rosa. La decisión, según la vocera Carolina Jaramillo, permitirá un ingreso adicional de 52 millones al año.

PUBLICIDAD

¿Qué dice el Decreto Ejecutivo 83?

En el decreto emitido este 11 de agosto, el presidente Daniel Noboa apunta que ya no se aplicará el descuento del 40% del que se beneficiaban las aerolíneas que operan principalmente en los vuelos naciones, desde y hsta esos aeropuertos.

¿El costo de los pasajes de avión subirá?

La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador indicó a Ecuavisa que esta eliminación de subsidio impactará en los costos operativos de las rutas. Al momento, mantienen reuniones para encontrar soluciones y afrontar los costos adicionales en combustibles y el impacto en los pasajes de avión.

Añadir que la eliminación del subsidio no incluye a aeropuertos como Quito y Guayaquil, pero las rutas nacionales que viajen a estas sedes aeropuertarias si podrían incrementar su valor.