Inversión de USD 1,1 millones transformará Plaza Guayarte en Guayaquil

El Municipio de Guayaquil destinará más de USD 1,1 millones en un plan integral para renovar y ampliar los servicios comunitarios y culturales de Plaza Guayarte, consolidando este espacio como punto de encuentro comunitario, cultural y comercial. La intervención abarcará tres sectores del complejo, buscando ofrecer espacios más cómodos, seguros y funcionales para la ciudadanía.
En el área de la Kennedy se instalará una Unidad Municipal Distrital, destinada a atender la creciente demanda de servicios públicos en la parroquia Tarqui. “Va a tener Registro Civil, atención veterinaria de Pro animal gratuita. Va a tener dispensario médico y de odontología. Va a quedar espectacular.
Es descentralizar al Municipio de Guayaquil, que también fue promesa de campaña”, afirmó el alcalde Aquiles Alvarez, durante el enlace radial de este miércoles. La Dirección de Obras Públicas ejecutará trabajos de readecuación y mejora en los dos pisos de la infraestructura actual, optimizando el espacio e incorporando nuevas oficinas. La inversión para esta obra, actualmente en proceso de contratación, asciende a USD 743.000.
En el sector de la Av. Carlos Julio Arosemena, Parques EP remodelará los locales tipo contenedor, mejorando pisos, iluminación, pintura, techos y otros elementos estructurales y estéticos. Posteriormente, estos espacios serán alquilados para nuevos locales comerciales.
Además, el área de la pileta recibirá mantenimiento y rediseño en bancos, fuentes y zonas comunes, logrando un entorno más agradable y accesible. Estas dos intervenciones suman USD 400.000 y se prevé que comiencen en septiembre.
“Tenemos la descentralización con la Unidad Municipal Distrital de Samanes, se viene el de Guayarte, tenemos el funcional de Puerto Elisa, va a haber otro y está en la planificación en el Parque Estela Maris, seguimos descentralizando el municipio”, puntualizó el Burgomaestre.
Con estas acciones, Guayarte fortalecerá su capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad, ofreciendo servicios de calidad y espacios renovados para el encuentro, la cultura y el comercio.