Impactante accidente en Argentina: conductora cae con su auto desde un estacionamiento

Un momento de distracción se convirtió en un accidente espectacular en un edificio de Argentina.Una conductora perdió el control de su vehículo y cayó desde el primer piso de un estacionamiento, en una escena que parecía sacada de una película.

Una cámara de seguridad captó el momento en que una conductora cayó con su auto desde el primer piso de un estacionamiento en Argentina. Una cámara de seguridad captó el momento en que una conductora cayó con su auto desde el primer piso de un estacionamiento en Argentina. (Captura de pantalla)

Cámaras captan el accidente

El suceso quedó registrado por una cámara de seguridad, mostrando cómo el auto se precipitó al vacío.Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el impacto generó gran sorpresa entre los presentes.

Viral en redes sociales

El video del accidente se difundió rápidamente en plataformas digitales, provocando asombro y comentarios de usuarios.Muchos destacaron la fortuna de que nadie resultara lesionado y calificaron la caída como “increíble” y “de película”.

