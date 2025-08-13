Golpe a ‘Los Lobos’ en Quito, así capturaron a 7 delincuentes en la Ferroviaria

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes del contundente operativo policial realizado en el sector La Ferroviaria, en Quito, que culminó con la detención de 7 presuntos miembros de la banda criminal Los Lobos.

PUBLICIDAD

Las autoridades incautaron 10 motos robadas, 250 dosis de pasta base, 3.000 dosis de marihuana, 13 armas blancas, 5 armas de fuego y municiones, además de establecer registros y puntos de control en Martha Bucaram con apoyo de las Fuerzas Armadas, sin que se reporten heridos ni daños mayores.

Golpe a ‘Los Lobos’ en Quito John Reimberg.

¿Qué delitos investigaba este operativo?

La investigación apunta a que los detenidos están vinculados con actividades delictivas como el microtráfico de drogas, el robo de motos, extorsión y atracos a locales y domicilios. Uno de los aprehendidos tenía antecedentes por asesinato y asociación ilícita, lo cual subraya la peligrosidad de la organización desmantelada en esta operación.

¿Qué papel jugaron las Fuerzas Armadas en el despliegue?

Además del trabajo de la Policía Nacional, el operativo se extendió al sector Martha Bucaram, donde, en coordinación con las Fuerzas Armadas, se realizaron registros y se instauraron puntos de control en el transporte público. Esta estrategia preventiva buscó garantizar la seguridad ciudadana y contener posibles rutas de escape o fuentes de apoyo logístico para la banda.

Golpe a ‘Los Lobos’ en Quito John Reimberg.

Esta operación se suma a una serie de golpes contundentes dirigidos al entramado criminal de Los Lobos, catalogado como uno de los grupos más violentos y estructurados del país. Si deseas, puedo ayudarte a preparar esta información para un boletín digital, gráfico informativo o publicación visual estilo carrusel para redes sociales.