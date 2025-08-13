Fernando Jaramillo, asambleísta dice “rompido” en sesión del Pleno y genera reacciones

Durante una intervención en la Asamblea Nacional, el legislador por Imbabura, Fernando Jaramillo, protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mientras lamentaba el fallecimiento del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, Jaramillo utilizó el término “rompido” en lugar del correcto “roto” para referirse a la supuesta ruptura de la democracia en Colombia.

El contexto de su declaración

En su intervención, Jaramillo expresó:

“Lamentablemente, el candidato a la presidencia de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, quien ha sido cruelmente asesinado, lamentablemente por la narcopolítica, el crimen organizado y el terrorismo, asesinato que ha ‘rompido’ la democracia de un país hermano”.

El error, que formaba parte de un discurso preparado, no pasó desapercibido entre sus colegas ni para las cámaras que transmitían la sesión.

Reacciones y críticas

La equivocación generó una oleada de comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios lo señalaron como una muestra de descuido y falta de preparación, mientras que otros lo consideraron un error humano común amplificado por el contexto político.

Memes, videos y recortes del momento se compartieron masivamente, convirtiéndolo en tendencia.

Sin respuesta oficial

Hasta el cierre de esta nota, el asambleísta Jaramillo no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha corregido públicamente el lapsus.

Tampoco interrumpió su discurso para enmendar la frase, lo que incrementó la difusión del clip. El episodio, más allá de su trasfondo lingüístico, se perfila como uno de los momentos más comentados de la semana en la política ecuatoriana.