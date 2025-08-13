El costo y cómo reservar la primera moto voladora al estilo Star Wars

La esperada Volonaut Airbike, una moto voladora reminiscentemente sacada de Star Wars, ya está disponible en pre-reserva. Este vehículo unipersonal y propulsado por microturbinas alcanza velocidades de hasta 124 mph (200 km/h) y puede volar durante 10 minutos, todo por un precio estimado de US$880,000 (aproximadamente €755,000).

La reserva se articula en tres etapas: US$2 000 no reembolsables, luego un depósito reembolsable de US$80 000, y el pago final de US$798 000 al momento de entrega, junto con formación oficial en EE. UU. La entrega está prevista para 2026, y en algunas regiones se ofrecerá una versión limitada a 63 mph para poder pilotarla sin licencia, bajo la clasificación “ultralight”.

¿Por qué cuesta tanto y cómo es el proceso de reservación?

El alto costo refleja las avanzadas tecnologías involucradas: chasis ultraligero usando fibra de carbono y piezas impresas en 3D, cuatro microturbinas de empuje vectorial (sin hélices visibles) para una maniobrabilidad superior, y un estabilizador asistido por ordenador que permite al piloto experimentar un control intuitivo en el aire. Con un peso de tan solo 30–40 kg, es una de las aeronaves personales más ligeras del mercado.

¿Cómo reservar?