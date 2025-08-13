Detienen a funcionario de la ATM de Guayaquil con armas, placas y documentos falsos

En un operativo desarrollado en el sector Cristo del Consuelo, en Guayaquil, la Policía Nacional detuvo a Diego Fabrizzio R.P., servidor de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), por los presuntos delitos de tenencia y porte de armas de fuego, falsificación y uso de documento falso.

La acción policial se realizó tras una investigación que vinculaba al funcionario con la manipulación ilegal de trámites vehiculares.

Lo incautado

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta oficial de X, durante el allanamiento se hallaron:

1 arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm

2 alimentadoras de pistola calibre 9 mm

85 cartuchos sin percutir calibre 9 mm

20 placas vehiculares de motocicletas y automóviles

Un vehículo

2 laptops

1 celular

Papeles con características similares a certificados de revisión vehicular y matriculación, con sellos de Balzar, Chone, Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua y Salitre

Documentos relacionados con matrículas, facturas, depósitos, cédulas y licencias de varios ciudadanos.

Investigación por corrupción municipal

El ministro Reimberg advirtió que este caso se enmarca en el combate contra la corrupción en dependencias municipales y las estructuras económicas criminales que, según sus palabras, “se golpean el pecho diciendo que son paradigma de honestidad”.

Asimismo, reiteró que habrá “cero impunidad para todos los delincuentes” y que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles implicados.

La detención de este funcionario se suma a otras operaciones recientes que han puesto bajo la lupa la transparencia en organismos de tránsito en distintos cantones del país.

Los indicios encontrados apuntarían a un presunto esquema de falsificación de documentos oficiales y uso irregular de bienes públicos para favorecer a terceros.