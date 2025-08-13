¡Desgarrador! Así se despidió el padre y el hijo de Miguel Uribe

En una ceremonia cargada de emoción, el senador Miguel Uribe Turbay fue despedido por su padre, su esposa María Claudia Tarazona y su pequeño hijo Alejandro, en el marco de honras fúnebres que tuvieron lugar en el Capitolio Nacional en Bogotá. La esposa se dirigió al féretro con su hijo en brazos, quien protagonizó un momento conmovedor al besar los restos mortales de su padre.

¿Cómo ocurrió el atentado y qué historia precede a esta tragedia?

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses en la Fundación Santa Fe, luego de haber sido víctima de un atentado ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, durante un acto de campaña. Recibió disparos en la cabeza, lo cual finalmente desencadenó su fallecimiento.

Su familia ya había sido marcada por la violencia política. Su madre, la reconocida periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991 tras ser secuestrada por el cartel de Medellín, un episodio que resonó dolorosamente al repetirse esta tragedia en su vida.

¿Qué simboliza este momento en la memoria colectiva?

Este acto de despedida es también un símbolo de duelo nacional. Mientras su padre lo despide con fuerza y dignidad, el hijo Alejandro representa la continuidad del legado familiar. La viuda, al declarar “Cuidaré a nuestros hijos”, marcó el compromiso de cuidar su memoria.

El senador fue velado en cámara ardiente en el Capitolio Nacional, un gesto solemne que congregó a políticos, diplomáticos y ciudadanos. Su funeral contó con amplios homenajes, cierres viales y luto oficial, reflejando el impacto político y humano de su pérdida.