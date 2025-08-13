Daniel Noboa impulsa proyectos rurales y tecnológicos durante su visita a Cuenca

Presidente Daniel Noboa firma veto parcial sobre reforma al Código de la Democracia

El presidente Daniel Noboa visitó este 13 de agosto la parroquia Ricaurte en Cuenca para entregar personería jurídica a la Asociación San Vicente de Jima, 11 paquetes pecuarios y celebrar la graduación de 131 mujeres productoras del proyecto Mujeres Rurales, impulsado por la AFC, AECID y Heifer.

PUBLICIDAD

Daniel Noboa Daniel Noboa cumple agenda en Cuenca (Cortesía)

Títulos de propiedad y viviendas

Durante la jornada, se entregaron 268 títulos de propiedad de tierras rurales y 39 viviendas subvencionadas por el Estado, beneficiando directamente a familias locales.

[ https://www.metroecuador.com.ec/noticias/2025/08/13/cidh-pide-a-ecuador-explicar-la-destitucion-de-abdala-bucaram-en-1997/Opens in new window ]

Noboa destacó que estas acciones buscan fortalecer el agro, ofrecer asistencia técnica y facilitar acceso a créditos.

[ Daniel Noboa iniciará su gira internacional en estos países durante agostoOpens in new window ]

Daniel Noboa Daniel Noboa visita Cuenca y entrega apoyos a mujeres rurales, viviendas y proyectos tecnológicos (Cortesía)

Zona Franca Tecnológica

En un segundo evento, en la Universidad Católica de Cuenca, el presidente participó en la firma de un memorando para implementar la Zona Franca Tecnológica, un proyecto que busca atraer inversión, generar empleo y fomentar la innovación tecnológica en la región.