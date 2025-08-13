Crimen atroz en España: hermanos asesinan a su padre, todo por la herencia

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Felipe Hernández fue agredido por sus hijos en su boutique de Murcia.

La ciudad de Murcia, en el sureste de España, quedó conmocionada por el asesinato de Felipe Hernández, comerciante de 65 años, tras recibir una brutal golpiza de dos de sus hijos dentro de su boutique de ropa de lujo, Tejidos Hernández.

El brutal ataque quedó grabado

Las imágenes de seguridad muestran a Felipe Jr., de 35 años, y a su hermana Rosario, de 31, entrando por la puerta principal. Se dirigieron a la parte trasera, donde estaba su padre, y sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo. Un puñetazo lo derribó y luego le propinaron múltiples patadas mientras intentaba levantarse.

En medio de la agresión, Rosario recogió el teléfono de su padre del suelo y ambos abandonaron el lugar. Hernández logró salir a la calle y pedir ayuda, pero se desplomó pocos metros después. Los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el sitio.

Un historial de violencia ignorado

Se conoce que la víctima había denunciado al menos 10 veces a sus hijos por amenazas, agresiones y robos, sobre todo tras su separación matrimonial hace 12 años.

Entre los incidentes denunciados figuraban el robo de llaves, dinero y su teléfono móvil, así como insultos y ataques en la vía pública.

Familiares indican que los hijos lo responsabilizaban de no recibir pensión ni ser incluidos en su herencia, aunque allegados y su abogado aseguran que ya les había cedido la mayoría de sus bienes, quedándose únicamente con dos plazas de garaje para alquilar.

Parricidio Felipe Jr., licenciado en Derecho y Administración de Empresas, fue arrestado en casa de su madre, en Archena. (Captura de pantalla)

Felipe Jr., fue arrestado en la casa de su madre, en Archena. Rosario, graduada en Enfermería y Medicina, fue detenida más tarde cuando regresó de visitar a una amiga.

Ambos están siendo investigados por homicidio. José Hernández, hermano de la víctima, acusó al sistema judicial de fallar a Felipe al no actuar ante las repetidas denuncias por tratarse de “asuntos familiares”.