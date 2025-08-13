Crimen atroz en España: hermanos asesinan a su padre, todo por la herencia

La ciudad de Murcia, en el sureste de España, quedó conmocionada por el asesinato de Felipe Hernández, comerciante de 65 años, tras recibir una brutal golpiza de dos de sus hijos dentro de su boutique de ropa de lujo, Tejidos Hernández.
PUBLICIDAD
El brutal ataque quedó grabado
Las imágenes de seguridad muestran a Felipe Jr., de 35 años, y a su hermana Rosario, de 31, entrando por la puerta principal. Se dirigieron a la parte trasera, donde estaba su padre, y sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo. Un puñetazo lo derribó y luego le propinaron múltiples patadas mientras intentaba levantarse.
En medio de la agresión, Rosario recogió el teléfono de su padre del suelo y ambos abandonaron el lugar. Hernández logró salir a la calle y pedir ayuda, pero se desplomó pocos metros después. Los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el sitio.
Un historial de violencia ignorado
Se conoce que la víctima había denunciado al menos 10 veces a sus hijos por amenazas, agresiones y robos, sobre todo tras su separación matrimonial hace 12 años.
[ Requisitos y cómo inscribirse en el servicio militar para jóvenes mayores de 18 añosOpens in new window ]
Entre los incidentes denunciados figuraban el robo de llaves, dinero y su teléfono móvil, así como insultos y ataques en la vía pública.
Familiares indican que los hijos lo responsabilizaban de no recibir pensión ni ser incluidos en su herencia, aunque allegados y su abogado aseguran que ya les había cedido la mayoría de sus bienes, quedándose únicamente con dos plazas de garaje para alquilar.
Felipe Jr., fue arrestado en la casa de su madre, en Archena. Rosario, graduada en Enfermería y Medicina, fue detenida más tarde cuando regresó de visitar a una amiga.
[ La cantidad de huevos que debes comer a la semana para evitar sufrir enfermedadesOpens in new window ]
Ambos están siendo investigados por homicidio. José Hernández, hermano de la víctima, acusó al sistema judicial de fallar a Felipe al no actuar ante las repetidas denuncias por tratarse de “asuntos familiares”.