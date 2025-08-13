ATM intensifica operativos y advierte sobre el uso de stickers falsos

La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) informa que, durante el fin de semana, se retuvieron 9 vehículos con stickers falsos y, en un operativo realizado esta mañana, se detuvieron 6 más.

A la fecha, se han identificado más de 100 vehículos con stickers falsos que no constan en la base de datos institucional, pero sí en la base nacional (AXIS). Estas inconsistencias ya fueron reportadas a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Según el General Carlos Ruiz, director de Control de Tránsito de la ATM, “Los vehículos sin revisión técnica vehicular (RTV) vigente fueron trasladados a los centros de retención vehicular; posteriormente, se presentarán las denuncias en Fiscalía y se notificará nuevamente a la ANT”.

Por su parte, el gerente general de la ATM, Fernando Navas, enfatizó que “Como parte de la nueva reestructuración de la ATM, habilitaremos en nuestra página web un ícono para que los usuarios que han realizado su trámite con un tercero puedan verificar la autenticidad de su RTV”.

El hecho ocurrido con un Agente Civil de Tránsito, actualmente bajo investigación de la Policía Nacional por presunta falsificación de documentos de tránsito, no tiene relación alguna con las funciones ni competencias de la institución. Se iniciará un proceso investigativo sancionatorio para el agente de tránsito involucrado.

Se fortalecerá los operativos de control y recuerda a la ciudadanía que la RTV debe realizarse únicamente en centros autorizados, evitando entregar información personal a tramitadores para prevenir riesgos y estafas.

La ATM reafirma su compromiso con la transparencia, la seguridad vial y el estricto cumplimiento de la ley, exhortando a los ciudadanos a efectuar sus trámites por las vías oficiales.