Así puedes comprar pasajes aéreos más baratos tras eliminación de subsidio al combustible

El Decreto Ejecutivo 83 eliminó el subsidio del 40 % al combustible Jet A-1 en aeropuertos como Manta y Cuenca, medida que podría provocar un incremento en los precios de los pasajes aéreos de entre un 15 % y un 50 %.

PUBLICIDAD

Este ajuste afectaría principalmente a rutas nacionales e internacionales que partan desde estas ciudades. Aunque aerolíneas no han anunciado cambios inmediatos, el mercado ya anticipa un encarecimiento progresivo.

¿Por qué suben los precios aéreos?

Hasta ahora, el subsidio permitía a las aerolíneas operar con menores costos en estas terminales. Con su eliminación, el gasto en combustible se equipara al de aeropuertos como Quito o Guayaquil, lo que presiona a las compañías a ajustar sus tarifas.

Encuentra ofertas en pasajes aéreos. (Foto: Shutterstock) publimetro.pe

Según el Gobierno, esta decisión generará ingresos adicionales de USD 52 millones anuales para el Estado.

Estrategias para ahorrar en pasajes

Comprar con anticipación

Adquirir boletos con 2 o 3 meses de antelación sigue siendo la manera más efectiva de conseguir precios bajos.

Por ejemplo, vuelos Manta–Panamá en noviembre de 2025 se pueden encontrar desde USD 349, frente a más de USD 470 en fechas próximas.

PUBLICIDAD

Ser flexible con las fechas

Plataformas como Google Flights, Skyscanner o Despegar permiten comparar precios y detectar días más económicos.

Generalmente, volar martes o miércoles es más barato que hacerlo en fin de semana.

Buscar promociones y descuentos:

Suscribirse a boletines de aerolíneas ayuda a recibir alertas de ofertas, especialmente durante campañas relámpago o temporadas bajas.

Evaluar la tarifa más conveniente:

Las opciones más económicas suelen ser no reembolsables y sin equipaje incluido. Si el viaje es corto, volar solo con equipaje de mano puede reducir el gasto total.