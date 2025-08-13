Amarraron y golpearon a ladrón que intentó robar celular a joven en Tumbaco

La inseguridad que azota a la parroquia de Tumbaco llegó a un punto de quiebre. Vecinos del barrio Tola Chica detuvieron y castigaron a un ladrón que intentó robar el celular a una joven en una parada de autobús. El incidente ha avivado el debate sobre la justicia por mano propia y la falta de respuesta de las autoridades.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió cuando la víctima, quien esperaba el transporte público, fue abordada por el asaltante que, con violencia, intentó arrebatarle su celular. Al resistirse, la mujer recibió al menos tres golpes por parte del agresor. Sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos de Tumbaco, quienes se organizaron rápidamente para buscar al agresor.

Mira el video

Organizados, los moradores iniciaron una persecución que culminó con la captura del delincuente, quien intentaba ocultarse entre matorrales. Una vez aprehendido, el sujeto fue atado y recibió una golpiza como represalia por su accionar, antes de entregarlo a la Policía Nacional.

Este incidente no es un hecho aislado. La comunidad de Tumbaco ha manifestado su cansancio ante la ola de robos y hechos violentos, incluyendo asaltos a universitarios y la presunta venta de drogas en la zona.

Los vecinos aseguran estar organizados y advierten que no permitirán más actos delictivos en su sector, dejando claro que están dispuestos a actuar para proteger su seguridad.