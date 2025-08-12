Repartidores de delivery se fueron a golpes por disputa de clientes

Un video publicado en X mostró como dos supuestos repartidores se enfrentaron a golpes en una urbanización de Guayaquil. En la grabación se ve como uno de los trabajadores tiene en el suelo a su rival mientras lo patea en repetidas ocasiones.

Presuntamente, el conflicto habría empezado por la disputa de conseguir clientes. El lugar de la pugna fue la urbanización Metrópolis 2 al norte de Guayaquil.

“Ya se rindió. Ya se rindió”, se escucha por parte de uno de los testigos que insta a que la pelea termine. Otros, por su parte, lo invitan a pararse y seguir peleando.

Después de varios golpes acertados por uno de los trabajadores, este se retira del lugar con molestia y con parte de su ropa rasgada.

Sanción por escándalo en la vía pública

En Ecuador, el escándalo en la vía pública puede ser sancionado con trabajo comunitario o pena privativa de libertad, dependiendo de la gravedad. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones para escándalos públicos que alteren el orden.

Escándalo sin armas

Si una persona causa escándalo público sin armas (salvo legítima defensa), puede ser sancionada con trabajo comunitario de hasta 50 horas o pena privativa de libertad de uno a cinco días.

Escándalo con maltrato a agentes

Si el escándalo implica maltratar, insultar o agredir a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones, la sanción puede ser de cinco a diez días de cárcel.