Qué pasó antes de la muerte del teniente Diego Jarrín, ¿ello desencadenó su deceso?

La tragedia impactó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y a la comunidad local. El teniente de de aviación Diego Alexis Jarrín fue encontrado sin vida en la habitación 223 de la Base Aérea Eloy Alfaro en Jaramijó. El lamentable hallazgo ocurre después que su novia, la doctora Andrea Delgado, falleciera en un accidente de tránsito.

¿Cómo fue el accidente de tránsito en Manta?

El accidente de tránsito ocurrió en la vía El Aromo-Redondel del Colorado, cerca del proyecto fallido de la Refinería del Pacífico, que cobró la vida de su novia.

Según fuentes, Jarrín habría estado en el vehículo al momento del accidente en el que murió su novia, lo que añade un componente de conmoción emocional a su posterior fallecimiento.

¿Quién era la novia de Diego Jarrín?

Teniente Diego Jarrín fue hallado sin vida. Captura de pantalla.

Delgado y Jarrín mantenían una relación sentimental caracterizada por sueños compartidos y planes a futuro. Ella era reconocida por su dedicación profesional, según reseña el medio El Diario.

El accidente de tránsito ocurrió en una vía conocida por su peligrosidad, cercana al proyecto abandonado de la Refinería del Pacífico. Según reportes preliminares, el vehículo en el que viajaban Delgado, Coronel Rojas y otras personas sufrió un impacto que resultó en la muerte de las dos mujeres, una en el lugar y la novia de Jarrín en el hospital.

¿Qué pasó con Diego Jarrín?

Según reportes, el cuerpo del teniente presentada herida de bala en la cabeza, junto a un arma de dotación. Las autoridades están manejando la hipótesis de un posible suicidio.