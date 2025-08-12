Pidió consejos de alimentación a ChatGPT y presentó síntomas físicos y mentales de envenenamiento

La creciente popularidad de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para resolver dudas de salud ha vuelto a encender las alarmas. Un caso clínico publicado recientemente expuso cómo una recomendación errónea de ChatGPT terminó con un hombre de 60 años hospitalizado por una grave intoxicación química que desencadenó síntomas psiquiátricos y físicos.

De un cambio de dieta a una intoxicación severa

El paciente, de acuerdo con The New York Post, buscaba mejorar su dieta eliminando la sal común (cloruro de sodio). Tras leer sobre sus posibles riesgos para la salud, consultó a ChatGPT, que le sugirió reemplazarla con bromuro de sodio, un compuesto químico de apariencia similar pero con usos principalmente industriales y en limpieza.

Convencido de que era una alternativa segura, el hombre compró bromuro de sodio por internet e inició su consumo diario, eliminando por completo el cloruro de sodio de su alimentación. Tres meses después, ingresó al hospital con síntomas graves, creyendo incluso que su vecino lo estaba envenenando.

Síntomas alarmantes y diagnóstico

Entre los signos iniciales se encontraban sed intensa, problemas de coordinación y desconfianza al recibir agua. En menos de 24 horas de hospitalización, el paciente desarrolló paranoia y alucinaciones auditivas y visuales.

Los médicos confirmaron que sufría bromismo, una intoxicación provocada por la sobreexposición al bromuro. Además de los problemas psiquiátricos, presentaba acné, fatiga, insomnio, ataxia y polidipsia. Fue tratado con líquidos, electrolitos y antipsicóticos, pero su estado requirió internamiento psiquiátrico involuntario.

El riesgo de confiar en la IA para la salud

El caso fue documentado en la revista Annals of Internal Medicine Clinical Cases. Los autores advirtieron que los sistemas de IA pueden generar imprecisiones científicas, carecer de análisis crítico y, en consecuencia, propagar desinformación peligrosa.

OpenAI, desarrollador de ChatGPT, aclara en sus términos de uso que su herramienta “no está diseñada para diagnosticar o tratar ninguna condición médica”. Sin embargo, la búsqueda de información accesible lleva a muchos usuarios a pasar por alto estas advertencias.



