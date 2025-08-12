Pánico en el crucero más grande del mundo: se rompe su tobogán con un pasajero dentro

El Icon of the Seas no es solo un crucero; es una ciudad flotante llena de sorpresas gratificantes, que te cautivará por su excelente servicio, diseño innovador y múltiples actividades

Un momento de diversión se tornó en preocupación a bordo del ‘Icon of the Seas’, el crucero más grande del mundo, cuando uno de sus toboganes acuáticos sufrió una rotura mientras un pasajero lo utilizaba.

Icon of the Seas El mega crucero visitó el puerto de Ponce, se estima que aporte 4 millones de dólares e la economía. (Suministrada)

Emergencia a bordo

El incidente ocurrió cuando el tobogán comenzó a liberar agua de forma anormal, lo que alertó tanto a los huéspedes como a la tripulación. La rápida acción del personal médico fue fundamental para atender al pasajero afectado.

Estado del pasajero

Aunque el hombre fue trasladado para recibir atención inmediata, Royal Caribbean informó que se encuentra estable. Sin embargo, los detalles sobre la gravedad de sus heridas no han sido revelados.

Medidas y precauciones

Como medida preventiva, la empresa decidió cerrar el tobogán durante el resto del viaje. Mientras tanto, se iniciará una investigación para esclarecer las causas que originaron la rotura. Las demás atracciones acuáticas del barco continúan operando con normalidad y bajo estrictos controles de seguridad.

