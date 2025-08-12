Otro menor de edad asesinado por una deuda familiar en México

La violencia contra menores de edad en América Latina vuelve a estremecer a la opinión pública. Otra tragedia ocurrió en el municipio de Chalco, Estado de México, donde una niña de 12 años, identificada como Dulce “N”, fue asesinada presuntamente por una deuda económica de su familia. El caso recuerda al reciente asesinato de “Fernandito” en Los Reyes (Estado de México), un niño de cinco años víctima de una situación similar.

Ataque en su propio hogar

Los hechos se registraron la madrugada del 11 de agosto de 2025 en un inmueble ubicado en la calle Reforma, en el poblado de San Pablo Atlazalpan. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron al lugar a bordo de motocicletas y dispararon contra la vivienda, alrededor de las 5:00. La madre pidió auxilio a la policía tras el ataque.

El ataque habría provocado heridas graves a la menor, quien, según las autoridades, ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia. La entrada de la casa fue clausurada con sellos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La menor vivía con su madre, su hermano y su abuela, en una vivienda de lámina y cartón ubicada en la calle Reforma, esquina Cerrada de Benito Juárez.

Un crimen ligado a una deuda

Medios aztecas informaron que el móvil del ataque estaría relacionado con una deuda económica de la familia. Aunque no se han revelado detalles sobre el monto o los responsables, la hipótesis principal es que los agresores actuaron como represalia directa contra el núcleo familiar.

La madre de Dulce, identificada como Bianca, de 28 años, solicitó apoyo a la policía tras el ataque. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones.

La violencia que golpea dos veces

Este caso se suma a otro ocurrido recientemente en el Estado de México: el asesinato de Fernando, un niño de cinco años que fue sacado de su hogar por una deuda de apenas mil pesos y posteriormente hallado sin vida en la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes-La Paz.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre este caso, señalando que la Fiscalía del Edomex investiga las circunstancias y cuestionando la falta de respuesta oportuna a la denuncia de la madre. La mandataria también informó que la abogada de la familia fue sustituida por otro defensor, en medio de señalamientos de presuntos vínculos con autoridades estatales.

Un patrón alarmante en la región

La muerte de Dulce y Fernando expone un patrón de violencia en el que menores son usados como blanco o instrumento de venganza por conflictos económicos o personales. Especialistas en seguridad advierten que este tipo de crímenes evidencia la falta de protección efectiva a niños y adolescentes, así como la impunidad con la que operan grupos criminales en zonas vulnerables.

En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron más de 1.500 homicidios de menores de edad, cifra que preocupa a organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen protocolos de respuesta inmediata ante amenazas contra niños.

Exigencia de justicia

Familiares y vecinos de Dulce exigen que el caso no quede impune. Hasta ahora, la FGJEM mantiene las investigaciones abiertas y ha tomado declaraciones de los familiares para intentar identificar a los responsables del ataque.