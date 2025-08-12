Impactantes imágenes de un remolino invadiendo una cancha de béisbol infantil

Un inesperado remolino irrumpió con fuerza en la cancha de béisbol donde se disputaba un encuentro de las ligas infantiles en Penfield, Rochester, Nueva York.
Fuerza natural en medio del juego
Las imágenes capturadas muestran la formación y la intensidad del remolino, que sorprendió a jugadores y espectadores. Varios menores corrieron rápidamente para ponerse a salvo, interrumpiendo el partido.
Reacción de los asistentes
El evento causó alarma momentánea, pero no se reportaron heridos. Las autoridades locales y organizadores revisaron la zona para asegurar que las condiciones fueran seguras antes de retomar cualquier actividad.
Este tipo de remolinos pueden formarse rápidamente debido a condiciones atmosféricas específicas, recordando la fuerza impredecible de la naturaleza incluso en eventos deportivos infantiles.