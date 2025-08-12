Impactantes imágenes de un remolino invadiendo una cancha de béisbol infantil

El remolino se formó y arrasó parte de la cancha durante el partido infantil en Penfield, Rochester, provocando la evacuación rápida de los niños.

Un inesperado remolino irrumpió con fuerza en la cancha de béisbol donde se disputaba un encuentro de las ligas infantiles en Penfield, Rochester, Nueva York.

Fuerza natural en medio del juego

Las imágenes capturadas muestran la formación y la intensidad del remolino, que sorprendió a jugadores y espectadores. Varios menores corrieron rápidamente para ponerse a salvo, interrumpiendo el partido.

Remolimo de arena Remolino sorprende en partido infantil de béisbol en Rochester, EE.UU. (Captura de pantalla)

Reacción de los asistentes

El evento causó alarma momentánea, pero no se reportaron heridos. Las autoridades locales y organizadores revisaron la zona para asegurar que las condiciones fueran seguras antes de retomar cualquier actividad.

Este tipo de remolinos pueden formarse rápidamente debido a condiciones atmosféricas específicas, recordando la fuerza impredecible de la naturaleza incluso en eventos deportivos infantiles.