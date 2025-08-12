Impactante accidente en Samborondón: vehículo destrozado y una víctima mortal

Así quedó el vehículo tras el fuerte accidente en Samborondón, que dejó un conductor fallecido en el sector Montealto.

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, específicamente en el sector de Montealto, antes de llegar al recinto Boca de Caña. El siniestro dejó como saldo una persona fallecida.

El vehículo quedó destrozado tras el accidente que dejó un fallecido en Montealto, Samborondón.

El conductor murió en el lugar

De acuerdo con información del ECU 911 Samborondón, el conductor del vehículo involucrado perdió la vida en el sitio debido a la gravedad de las lesiones. Las causas del accidente aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Respuesta de emergencia

La alerta fue reportada a través de la línea única para emergencias 9-1-1, lo que permitió la coordinación de unidades de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y personal de salud de la Coordinación Zonal 5 y 8 del Ministerio de Salud Pública.

Agentes de tránsito y personal especializado trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del siniestro y habilitar la vía. Hasta el momento, no se han reportado más personas heridas.