Hombre saltó sobre un toro y murió al ser corneado

Un fatal accidente marcó las fiestas patronales de Fundación, en el departamento colombiano de Magdalena, el pasado fin de semana.

PUBLICIDAD

Yovanis Márquez, reconocido por su habilidad en las corralejas, perdió la vida tras un intento fallido de saltar sobre un toro.

Un error de cálculo mortal

Márquez, con experiencia previa en este tipo de eventos, calculó mal la distancia y altura en su arriesgada maniobra.

El toro lo corneó en el cuello, provocándole una grave herida. A pesar del impacto, el hombre se levantó e intentó salir del ruedo, pero pocos segundos después se desplomó debido a la hemorragia.

La muerte fue casi inmediata.

La polémica sobre las corralejas

El evento, que continuó a pesar del trágico hecho, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las corralejas y otras formas de festejos taurinos en Colombia.

La Plataforma Alto, defensora de los animales, recordó que en 2024 se aprobó la ley “No Más Olé”, que prohíbe corridas y actividades taurinas, y pidió la prohibición definitiva de las corralejas.

PUBLICIDAD

Una tradición en riesgo

A diferencia de las corridas de toros tradicionales, las corralejas permiten al público interactuar directamente con el animal en el ruedo, algo que aumenta el riesgo de accidentes graves. Esta práctica sigue profundamente arraigada en municipios de Magdalena y otras zonas de la región Caribe, aunque cada vez enfrenta más resistencia social y legal.

La muerte de Yovanis Márquez no solo enluta a Fundación, sino que aviva la discusión sobre el futuro de estas celebraciones.