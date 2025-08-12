Hallan sin vida a famosa presentadora de radio mexicana

La radio en México está de luto tras el sorpresivo fallecimiento de una destacada locutora que pertenecía a EXA Monterrey. El cuerpo de Geovanna Ramírez fue encontrado en condiciones enigmáticas, motivo por el cual las autoridades están llevando a cabo una investigación del suceso, mientras que grupos de la sociedad civil y colectivos feministas claman por justicia.

El 10 de agosto, se descubrió el cadáver de Geovanna Ramírez, conocida por su papel como locutora en EXA Monterrey. Su cuerpo fue hallado en la calle, cerca de la carretera Silao-Trejo.

Frente a la trágica situación, sus compañeros del medio radiofónico enviaron mensajes de condolencias y apoyo hacia sus familiares, quienes están pasando por un momento complicado.

De igual manera, destacaron el trayecto profesional de Geovanna, quien no solo trabajó como locutora, sino que también fue una activista social involucrada en iniciativas y proyectos para crear conciencia sobre salud mental, violencia de género y empoderamiento femenino.

¿Qué le pasó a Geovanna, locutora de EXA?

De acuerdo con informes oficiales, el domingo 10 de agosto aproximadamente a las 22:00, los servicios de emergencia llegaron a la calle Queta Jiménez en la colonia Estrella, Silao, Guanajuato, tras recibir una alerta acerca de una persona inconsciente. Al arribar, las autoridades verificaron que se trataba de Geovanna, quien ya había fallecido en ese momento.

De acuerdo con datos de TVNotas, se halló “el cuerpo junto a una caja de licor con botellas vacías.” En este contexto, la Unidad Especializada en Investigación de homicidios de la Fiscalía General del Estado puso en marcha las investigaciones pertinentes para clarificar el incidente y encontrar las “razones detrás de la muerte de la querida locutora.”

Por ahora, las autoridades consideran todas las posibilidades de investigación, mientras que grupos feministas demandan justicia por lo sucedido. “Una mujer aparece muerta en la calle y es necesario abordar todas las posibles explicaciones con seriedad. No debe quedar sin resolverse”, declaró el colectivo Mujeres en Voz Alta.