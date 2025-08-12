“Esto no es pagado”: La respuesta de quienes marcharon con el Gobierno hacia la Corte Constitucional

“Esto no es pagado”. Era la consigna que más se repetía en la marcha del Gobierno contra la Corte Constitucional (CC) y en rechazo a la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública. Esta movilización fue liderada por el presidente Daniel Noboa y en compañía de su Gabinete Ejecutivo.

Esa consigna se hacía eco desde tempranas horas de la mañana en el punto de encuentro, este 12 de agosto. Quienes respaldaron al Gobierno, quienes acudieron a respaldar con pancartas, camisetas de la selección y un gran poder de convocatoria, aseguraban que no recibieron pago económico ni recompensa alguna por acudir a la cita política. Pues era una respuesta a la oposición y a los ataques políticos desde otros sectores.

Ciudadanía levanta su voz durante movilización Fuente: @ElTioRobolucion

Contundente mensaje del Presidente

A la llegada al punto, Noboa aprovechó para dirigirse al país con un megáfono:

“No vamos a permitir que se nos pare (el país). No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”.

Daniel Noboa al frente de la ciudadanía Fuente:@DanielNoboaOk

Respaldo a Noboa

A las afueras de la CC, aguardaba el ministro de Interior, John Reimberg, quien se expresó con firmeza:

“Esos nuevos jueces que quieren que los grupos delincuenciales tengan más poder que las fuerzas de seguridad, el pueblo es quien demanda seguridad y el señor presidente se pronuncio y aseguro; tenemos que garantizar la seguridad de los ecuatorianos”.

Por su parte, la legisladora de Esmeraldas, Roberta Zambrano, expresó su respaldo al Ejecutivo:

“Queremos un Ecuador de paz y justo, los poderes del estado deben estar a favor de los ecuatorianos, y el poder judicial debe cambiar por el derecho a la vida de los ecuatorianos y hacer del Ecuador justo y de paz”.