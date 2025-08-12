El mensaje que asesinos dejaron en el bolsillo de Harold Aroca, menor torturado y ejecutado en Bogotá

El cadáver de Harold Aroca García, un joven de 16 años que estaba en octavo grado en un colegio de Bogotá, fue encontrado sin vida en un bosque del área de Los Laches. Se observaron evidentes señales de violencia y, de acuerdo con las autoridades, posibles indicios de tortura perpetrados poco antes de su homicidio.

El joven fue denunciado como desaparecido el 6 de agosto pasado, después de haber salido un día antes hacia el barrio Los Laches. La última vez que se le vio fue en unas canchas de microfútbol, vistiendo una chaqueta y un saco rojo, junto con un uniforme de fútbol, tenis blancos con azul y medias negras con amarillo.

Fiscalía investiga homicidio de joven

Después de varios días de ardua búsqueda por parte de su madre y seres queridos, el 10 de agosto se confirmó que lo habían encontrado. Según lo informado por su madre, Aroca fue asesinado y mostraba signos de tortura. La Fiscalía General de la Nación se hizo cargo de la investigación y propuso diversas hipótesis.

Las autoridades indicaron que el delito podría ser una consecuencia de una represalia entre dos bandas criminales dedicadas al narcotráfico, en las que, supuestamente, el menor habría sido utilizado. No obstante, la madre niega esta versión y afirma que el incidente podría estar relacionado con comentarios que su hijo realizó en el colegio, donde mencionó conocer al supuesto responsable de un asesinato.

El mensaje que asesinos dejaron en el bolsillo de Harold Aroca

Mientras revisaban el cadáver, los investigadores descubrieron un papel en uno de sus bolsillos que contenía un mensaje diciendo: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”, lo que podría constituir una evidencia crucial para el caso.

Mientras el joven estuvo en paradero desconocido, sus familiares obtuvieron mensajes desde su celular e incluso recibieron una llamada en la que un individuo desconocido aseguró que “se lo habían llevado por un inconveniente”. La triangulación de la última señal del celular dirigió a las autoridades a una región bajo el control de grupos criminales, donde ocurrió un enfrentamiento armado.

De acuerdo con lo mencionado por la madre, también les llegó un mensaje en redes sociales sugiriendo que buscaran en el bosque, sitio donde eventualmente hallaron el cuerpo. El coronel Luis Carlos Torres, quien lidera la Seguridad Ciudadana #4, afirmó que la investigación está siendo llevada a cabo por una Unidad investigativa con el propósito de aclarar los sucesos y encontrar a los responsables.