Daniel Noboa iniciará su gira internacional en estos países durante agosto

Entre el 18 y 21 de agosto, el presidente Daniel Noboa visitará tres países clave de Sudamérica. En Brasil, se reunirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y legisladores para fortalecer la cooperación en educación, comercio e inversiones.

En Uruguay, Noboa tendrá encuentros con autoridades y participará en un foro empresarial para atraer inversión en sectores como inteligencia artificial, servicios y puertos.En Argentina, el enfoque será la cooperación en minería, energía renovable, biotecnología, seguridad y comercio.

Visita estratégica a Japón

Del 24 al 30 de agosto, Noboa viajará a Japón para reunirse con el primer ministro Ishiba Shigeru y participar en la firma de un Memorando de Entendimiento entre JETRO y Pro Ecuador.

Esta visita busca promover la inversión japonesa en sectores prioritarios como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura.