Noticias

Daniel Noboa iniciará su gira internacional en estos países durante agosto

Estos son los países que visitará

Presidente Daniel Noboa.
Presidente Daniel Noboa. (Photo By Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images) (Europa Press News/Europa Press via Getty Images)
Por Adela Araujo

Entre el 18 y 21 de agosto, el presidente Daniel Noboa visitará tres países clave de Sudamérica. En Brasil, se reunirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y legisladores para fortalecer la cooperación en educación, comercio e inversiones.

PUBLICIDAD

Presidente Daniel Noboa firma veto parcial sobre reforma al Código de la Democracia
Presidente Daniel Noboa firma veto parcial sobre reforma al Código de la Democracia (Flickr Presidencia)

En Uruguay, Noboa tendrá encuentros con autoridades y participará en un foro empresarial para atraer inversión en sectores como inteligencia artificial, servicios y puertos.En Argentina, el enfoque será la cooperación en minería, energía renovable, biotecnología, seguridad y comercio.

Alza en el precio de la gasolina en Ecuador desde este 12 de agosto: así quedarán las tarifas ]

El presidente Daniel Noboa envió un nuevo proyecto para monetizar la contratación pública: ¿qué dice el documento?
El presidente Daniel Noboa envió un nuevo proyecto para monetizar la contratación pública: ¿qué dice el documento?. Imagen: Presidencia

Visita estratégica a Japón

Del 24 al 30 de agosto, Noboa viajará a Japón para reunirse con el primer ministro Ishiba Shigeru y participar en la firma de un Memorando de Entendimiento entre JETRO y Pro Ecuador.

Esta visita busca promover la inversión japonesa en sectores prioritarios como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura.

Daniel Noboa
Daniel Noboa (Flickr)

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último