Conductor es multado por exceder límite de velocidad y ahora debe pagar unos 120 mil dólares por esta razón

Un empresario francés residente en Suiza fue sancionado con una de las multas más altas impuestas en el país por infracciones de tráfico.

La cifra asciende a casi 100.000 euros (unos 120.000 dólares), tras ser sorprendido conduciendo muy por encima del límite de velocidad permitido.

Un millonario de vida discreta

El nombre del infractor no ha sido revelado, pero se sabe que llegó a Suiza hace dos décadas y que figura en la lista de “las 300 personas más ricas del país” publicada por la revista Bilan.

Su fortuna, estimada en varios cientos de millones de francos suizos, proviene de una variada actividad empresarial. Pese a su bajo perfil, este incidente lo ha colocado en el foco mediático tanto en Suiza como a nivel internacional.

El exceso que le costó miles

El hecho ocurrió en agosto de 2024 en el cantón de Vaud. Según medios locales como 24 Heures, el empresario fue captado circulando a 77 km/h en una zona con límite de 50 km/h, lo que en Suiza se clasifica como una “violación grave de las normas de tráfico”.

El margen de error técnico fue descontado, confirmando que se trató de un exceso cercano a 30 km/h, lo que endurece las sanciones.

La sentencia y el monto final

El Ministerio Público del distrito de Laussane dictó una suspensión condicional de tres años, más una sanción de 40 días, con una multa de 2.000 francos suizos por día, equivalente a 80.000 francos.

A esto se sumó el pago inmediato de 10.000 francos adicionales, lo que elevó el total a 90.000 francos suizos (unos 95.550 euros).

Un historial de reincidencia

No es la primera vez que el magnate enfrenta problemas por velocidad. Según 24 Heures, en 2016 ya había protagonizado un caso similar que también atrajo la atención mediática.

La nueva sanción no solo pone de relieve la estricta aplicación de la ley en Suiza, sino que marca un récord en la cuantía de multas por infracciones de tráfico.