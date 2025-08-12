Caso Irma Hernández: tortura y asesinato de la taxista que desafió al crimen organizado en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este lunes que la muerte de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y conductora de taxi, fue producto de agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio.
El secuestro ocurrió el 18 de julio en el municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado.
Negativa a pagar extorsión desencadenó secuestro y violencia
Irma fue obligada por un grupo del crimen organizado a grabar un video intimidatorio para otros taxistas. En el video, aparece rodeada de hombres armados y con un mensaje claro:
“Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota, como debe de ser, con ellos (…) o van a terminar como yo.”
El video se viralizó y causó indignación a nivel nacional. Este caso evidencia la violencia que sufren los taxistas que se niegan a pagar cuotas de extorsión.
Sospechosos detenidos y prisión preventiva
Cuatro personas están en prisión preventiva oficiosa:
- Octavio ‘N’
- Jeana Paola ‘N’
- Víctor Manuel ‘N’
- José Eduardo ‘N’
Inicialmente fueron detenidos por delitos contra las instituciones y contra la salud, pero luego se les imputó secuestro agravado.
Avances en la investigación y respaldo legal
La fiscal Verónica Hernández Giadans destacó que, con la cooperación de fuerzas federales y estatales, se han realizado más detenciones relacionadas con la violencia en la zona norte.
Además, se mantiene comunicación constante con la familia de Irma, desde el hallazgo del cuerpo hasta las imputaciones recientes.
Controversia por causa de muerte
La gobernadora Rocío Nahle García declaró en julio que Irma falleció por un infarto derivado de las agresiones. El médico forense respaldó esta versión.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la causa oficial es tortura y violencia ejercida durante su cautiverio. El dictamen forense cumple con todos los requisitos legales.